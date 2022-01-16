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الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي : لا علاقة لنا بأسماء و حزبها

2022/01/16
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علم السودان

قال الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي إن البيان الذي أصدره “الحزب الجمهوري _ الحرية لنا و لسوانا” بقيادة أسماء محمود محاولة مكررة لتضليل الرأي العام.
و أوضح الحزب في بيان اطلع عليه “باج نيوز” أنه انشق حينما روجت أسماء لانتخابات 2020م و هو ما رفضه الحزب نظراً لموقف الرافضة للشركة مع النظام السابق.
و أضاف “إن ما أصدرته أسماء ليس البيان الأول و ظلت تكرره كلما حقق الحزب الجمهوري نجاحاً أو شارك في التفاوض بشكله الفاعل”.
و تابع “إن ما تروج له أسماء هو أمر يخص الحزب العقائدي الذي تتبناه مع مجموعة من أسرتها و الحواريون الذين ينتسبون إليها و لا علاقة لها بالحزب الجمهوري الذي انتخب قبل فترة أميناً عاماً و نحن نعمل بكامل عضويتنا”.
و شدد الحزب على أنه لا يحق لأحد فصله من تحالف الحرية و التغيير مضيفاً “إذ دخلنا هذا التحالف عبر التوقيع على الإعلان و لم نمنح ذلك عطية من أحد”.
و تابع “إن الأستاذة أسماء تنظر لهذا المشروع نظرة عاطفية تنطلق من انتمائها له من ناحية الدم ، و نجدد التأكيد أن لا علاقة لنا بأسماء و حزبها و نأسف للمحاولات المتكررة لتضليل الرأي العام و هذا ما لزم توضيحه”.

باج نيوز

2022/01/16
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تعليق واحد

  1. حتى الجمهوريين أصابتهم اللعنة .. وأصبحوا من مدمني الإ نشقاقات وشرذمة المشرذم !!!!؟

    ترى ما الهدف من إنشاء الأحزاب أصلا !؟

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