الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي : لا علاقة لنا بأسماء و حزبها





قال الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي إن البيان الذي أصدره “الحزب الجمهوري _ الحرية لنا و لسوانا” بقيادة أسماء محمود محاولة مكررة لتضليل الرأي العام.

و أوضح الحزب في بيان اطلع عليه “باج نيوز” أنه انشق حينما روجت أسماء لانتخابات 2020م و هو ما رفضه الحزب نظراً لموقف الرافضة للشركة مع النظام السابق.

و أضاف “إن ما أصدرته أسماء ليس البيان الأول و ظلت تكرره كلما حقق الحزب الجمهوري نجاحاً أو شارك في التفاوض بشكله الفاعل”.

و تابع “إن ما تروج له أسماء هو أمر يخص الحزب العقائدي الذي تتبناه مع مجموعة من أسرتها و الحواريون الذين ينتسبون إليها و لا علاقة لها بالحزب الجمهوري الذي انتخب قبل فترة أميناً عاماً و نحن نعمل بكامل عضويتنا”.

و شدد الحزب على أنه لا يحق لأحد فصله من تحالف الحرية و التغيير مضيفاً “إذ دخلنا هذا التحالف عبر التوقيع على الإعلان و لم نمنح ذلك عطية من أحد”.

و تابع “إن الأستاذة أسماء تنظر لهذا المشروع نظرة عاطفية تنطلق من انتمائها له من ناحية الدم ، و نجدد التأكيد أن لا علاقة لنا بأسماء و حزبها و نأسف للمحاولات المتكررة لتضليل الرأي العام و هذا ما لزم توضيحه”.

باج نيوز