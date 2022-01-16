إصابة فولكر بـ(كورونا)





كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عن إصابة رئيس البعثة فولكر بيرتس بفيروس (كورونا). وأكدت البعثة في تغريدة على (تويتر) الاحد وفق صحيفة الصيحة استمرارها في المشاورات مع أصحاب المصلحة حول عملية سياسية في البلاد، وأشارت إلى أنها عقدت حتى الآن لقاءات هامة مع الحزب الشيوعي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني وعدد من ممثلي لجان المقاومة بالخرطوم ومجموعات نسائية ومجتمع مدني. وأشارت البعثة إلى حضور رئيس البعثة فولكر بيرتس للمشاورات عن بُعد بسبب ظهور نتيجة ايجابية لفحص (كورونا) أجراه السبت.

الخرطوم ( كوش نيوز)