قوات الدعم السريع تصدر توضيحا مساء يوم الإثنين





1- تناولت الوسائط الإعلامية مقطع فيديو لشخص يرتدي زي قوات الدعم السريع برتبة عميد ومن خلال إفادته أدعي إنفصاله من قوات الدعم السريع لعدة أسباب حسب إدعائه.

2- المذكور يسمي حسين آدم عبدالله عبدالكريم كان يعمل ضمن صفوف جيش تحرير السودان (جناح عبدالواحد محمد نور) وإنسلخ منه وإنضم لركب السلام كبقية المجموعات والأفراد الذين إنخرطوا في عملية السلام حينها وقد عمل بالفرقة السادسة مشاة باللواء (21) بكبكابية.

3- قامت القوات المسلحة في العام 2016م بنقل وتنسيب عدد من قوات الترتيبات الأمنية إلي قوات الدعم السريع وقد كان المذكور من ضمن هذه القوة المنقولة وهو برتبة (الجندي)

4- ومما يجدر ذكره وردت معلومات إستخبارتيه في شهر ديسمبر (2021م) مفاده بأن للمذكور نوايا للإنضمام لجيش تحرير السودان (مرة اخري) ولدية إتصالات وتواصل مع العديد من الأفراد لتحريضهم.

5- تفاجأت قيادة قوات الدعم السريع بظهور (الجندي) حسين آدم عبدالله عبدالكريم وعبر مقطع فيديو متداول وهو يرتدي رتبة عميد ومعلنا فيه إنفصاله من قوات الدعم السريع وبهذا التصرف أثبت بأن المعلومات المتواتره إلينا عن نيه الهروب من الخدمة حقيقة وبهذا التصرف أصبحت يقين وواقع.

6- عليه وبناءا علي ماورد إتخذت قيادة قوات الدعم السريع كل الإجراءات الإدارية والقانونية حيال هذا (الإنتحال) والتصرف الذي يتنافي مع قانون ولوائح قوات الدعم السريع.

عميد ركن / جمال جمعة آدم

الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع