لجان مقاومة الخرطوم: ندعو كل الثوار والثائرات بأن يغلقوا الخرطوم إغلاقاً شاملاً





دعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم: كل الثوار والثائرات أن يغلقوا الخرطوم إغلاقاً شاملاً، ونصب المتاريس في كل مكان: إن متاريسنا ترعبهم، وتذكرهم أننا أقوى وأكبر جيش في هذه البلاد. وقالت التنسيقيات وفق صحيفة السوداني: ندعو كل المهنيين والموظفين والعمال في كل مكان لإنشاء لجانهم بأماكن العمل والتنسيق الجيد بينهم وبين لجان المقاومة، تحضيراً للإضراب العام، سننشر خطواتنا القادمة تباعاً رداً على مجزرة 17 يناير، لن تمر هذه المجزرة مرور الكرام، نحن الجيل الذي قدر له أن يكتب نهاية الانقلابات العسكرية.

الخرطوم ( كوش نيوز)