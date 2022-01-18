إستشهاد إبن الطيار السوداني مالك الحاج في مليونية 17 يناير بالخرطوم





استشهد يوم الإثنين الثائر الحاج مالك الحاج في مليونية ١٧ يناير بالعاصمة السودانية الخرطوم التي خرجت تنديداً بسيطرة المكون العسكري وللمطالبة بالحكم المدني.

وشهدت المليونية التي شارك فيها ثوار لجان المقاومة بحسب لجنة أطباء السودان عنف مفرط من قبل القوات النظامية أدى إلى إستشهاد أكثر من ثمانية ثوار.

والشهيد الحاج هو إبن الكابتن مالك الحاج الذي عمل بشركة الخطوط الجوية السودانية ثم التحق بشركة تاركو للطيران، وكان اليوم في رحلة إلى نيروبي.

وعبرت أسرة شركة تاركو للطيران عن مشاطرتها الأحزان الكابتن مالك الحاج لاستشهاد نجله وتمنت أن يجعل الله الجنة مثوى لكل الشهداء.

الخرطوم:طيران بلدنا