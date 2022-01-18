توقُّعات بارتفاع أسعار الدولار





توقع الخبير في مجال العمل الضريبي د. عادل عبد المنعم، حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الدولار في السوق الموازي وان يتجاوز سعر الدولار الألف جنيه مقابل السعر الراهن.

وارجع الأسباب الى عدم الاستقرار السياسي وتوقف الدعم الخارجي بواقع ٧٠٠ مليون دولار، كان من المأمول ان تودع من قبل أمريكا منذ نوفمبر الماضي، فضلاً عن المساعدات بموجب برنامج ثمرات ٨٠٠ مليون دولار سنوياً ومخصصات البنك الدولي للتنمية بواقع ٢ مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والكهرباء، وقال عبد المنعم ان السوق الداخلي مهيأ للزيادات لمحدودية انسياب العملات الأجنبية من الخارج في ظل عرض نقود كبير بحسب بنك السودان المركزي في أكتوبر، حيث بلغت ٢.٩ تريليون جنيه مقابل ١٧٦ مليار في العام ٢٠١٨م، منوهاً الى الإشكالات التي تواجه الصادرات وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية وتسرُّب حصائل الصادر خارج الجهاز المصرفي.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة