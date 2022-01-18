تراجعٌ في أسعار الخضروات بالأسواق





أوضحت جولة ميدانية، عن تراجع في اسعار الخضروات.

وأكد التاجر سيف الدين مطر تراجع اسعار الأسود، حيث بلغ سعر الجوال ٢ الف والكيلو بواقع ٣٠٠ جنيه، وسعر صفيحة الطماطم ٢٥٠٠ جنيه والكرتونة بواقع ٤ آلاف جنيه والكيلو ما بين ٢٥٠ الى ٣٠٠ جنيه، فيما تراجع كيلو البطاطس الى ٥٠٠ جنيه بدلاً من ٧٥٠ جنيهاً والبامية ٨٠٠ جنيه للكيلو والكيس الكبير بواقع ٧ آلاف جنيه، والكوسا الكيس بواقع ١٥٠٠ جنيه، والخيار ١٥٠٠ جنيه، وبلغ سعر ربطة الخضرة الكبيرة ٢ الف جنيه، والجزر الربطة ١٠٠٠ جنيه، والقرع الكبيرة ١٠٠٠ جنيه، والعجور ٥ آلاف للجوال والليمون ١٠٠ حبة بواقع ١٠٠٠ جنيه.

صحيفة الصيحة