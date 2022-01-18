محكمة التحكيم الرياضي توجه ضربة قاضية لكمال شداد وحسن برقو





وجهت محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ضربة قاضية لكمال شداد وحسن برقو.

ورفضت المحكمة اليوم الثلاثاء، طلب انضمامهما للاستئناف الذي تقدم به معتصم جعفر وأسامة عطا المنان، ورأت أن الثنائي لا يمثلان طرفاً في القضية ضد اتحاد الكرة واللجنة الأخلاقية، مبينةً أن الثنائي شاركا في الانتخابات وفشلا في الحصول على ثقة الجمعية العمومية، وبالتالي لا يحق لهما أن يكون طرفاً في القضية.

كما أوضحت المحكمة أنه حتى وإذا أُعيدت الانتخابات سيفتح باب الترشح ولن يتم اعتماد شداد وبرقو بديلين لمعتصم وأسامة.

صحيفة السوداني