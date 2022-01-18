الكشف عن تقرير الصندوق الأسود لطائرة بدر التي هبطت بالأقصر





كشف مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني بالسودان عن أن دائرة السلامة الجوية ممثلة في إدارة صلاحية الطائرات تلقت بناءاً علي طلبها نسخة من تقرير جهاز رصد المناورة الجوية “FDR” المتعارف عليه باسم الصندوق الأسود الذي يسجل كل مناورات و بيانات الطائرة الخاصة بشركة بدر للطيران التي هبطت اضطراريا مساء الأربعاء بمطار الأقصر بمصر وكانت في طريقها إلى إسطنبول بتركيا.

وأكدت البيانات المرصودة بواسطة جهاز ال “FDR” _ بحسب المصدر_ حدوث الإنذار بوجود دخان داخل قمرة البضائع و العفش الأمامية للطائره، مما استوجب تعامل الطاقم مع الإنذار وفقاً للقواعد المنصوص عليها في مثل هذه الحالات و هي إعلان حالة طوارئ و الهبوط في أقرب مطار.

الخرطوم :طيران بلدنا