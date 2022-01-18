زيادات جديدة في أسعار تذاكر البصات السفرية .. وخروج (60) شركة عن قطاع النقل





يعتزم اتحاد النقل السوداني، فرض زيادة جديدة على أسعار تذاكر البصات السفرية إلى الولايات، وقال الأمين العام لغرفة البصات السفرية التابعة لاتحاد النقل محمد حسن لـ”الحراك” إنهم بصدد فرض زيادة جديدة في أسعار تذاكر البصات السفرية، وبرر الخطوة بسبب الزيادة، في أدوات التشغيل متمثلة في الجازولين وقطع الغيار والضرائب المفروضة على الركاب من جانب المالية، وأشار إلى بدء اللجنة الدائمة بشأن وضع الزيادة في مباشرة أعمالها لتحديد القيمة الجديدة للتذكرة التي تتماشى مع تكاليف التشغيل، وتراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وفي السياق أعلن محمد حسن عن خروج 60 شركة من العمل عن القطاع، بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضت لها تلك الشركات، و كان هناك عدم انتظام في العمل خلال العامين الماضيين نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد.

فيما كشف عن معالجة جرت بالتنسيق مع وزارة النقل والإدارة العامة للمرور وغرفة البصات متمثلة في اتحاد النقل بغرض إيقاف انهيار القطاع، تتمثل في العمل بنظام المداولة، بمعنى أن تذهب “5” بصات يومياً محملة بالركاب إلى بورتسودان بدلاً عن ذهاب “10” بصات ومعظمها لا يحمل العدد المقرر من الركاب،وكشف عن صدور قرار من وزارة النقل باعتماد هذا النظام لكنه لم يتم العمل به حتى الآن، ولفت إلى وجود سمات عديدة للنظام الجديد، أبرزها إيقاف و إهدار “200” مليون دولار سنوياً من العملات الصعبة لاستيراد أدوات التشغيل، بجانب تقليل استهلاك قطع الغيار والوقود، فضلاً عن محاربة السماسرة والوسطاء بمواقف البصات.

صحيفة الحراك السياسي