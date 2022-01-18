أكد عودة “الغربال” .. برهان تية : عازمون على الفوز أمام مصر





قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم؛ برهان تية إن عزيمتهم لتحقيق الفوز على المنتخب المصري غداً كبيرة مؤكداً في الوقت ذاته احترامهم للمنتخب المصري.

و أوضح في المؤتمر الصحفي للمباراة أنهم عملوا على دراسة المنتخب المصري بشكل جيد مشيراً إلى عودة محمد عبدالرحمن لقيادة الهجوم غداً.

و أشار إلى فقد الفريق لقائده صلاح نمر للإصابة مشيراً إلى قدرة البدلاء الشباب على تعويض غيابه و أضاف “في كرة القدم كل الاحتمالات واردة، ربما نفوز او نخسر، وقد نتعادل، ونحن نسعى للفوز و لا نراه صعباً”.

باج نيوز