انفراج أزمة الجواز الإلكتروني





أكد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة حقوقي حسن حامد احمد عبد الرحيم، إتخاذ رئاسة قوات الشرطة وهيئة الجوازات والسجل المدني لحزمة من التدابير وإجراءات لتحقيق إنفراج وشيك في أزمة الجواز الإلكتروني.

وقال الفريق حسن بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إن رئاسة قوات الشرطة ممثلة في هيئة الجوازات والسجل المدني والإدارة لعامة للجوازات والهجرة ظلت في مساعٍ حثيثة ومتواصلة لمعالجة كافة العقبات التي تعترض انسياب العمل في استخراج الجواز الإلكتروني وتسليمه لطالبي الخدمة وفقاً للإجراءات القياسية المعتادة.

وبشّر الجمهور بتكلل المساعي الكبيرة بانفراج وشيك في إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني، بجانب تطوير البرامج المستخدمة في عملية استخراج الجواز بما يحقِّق الجودة والخدمة المقدّمة ورضا طالبي الخدمة.

صحيفة الصيحة