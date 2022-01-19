عضو بـ”السيادي”: يجب وقف العنف وتأمين التظاهرات السلمية





اطلع عضو مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر، على مجمل الأوضاع الأمنية، وتداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

واطمأن حجر خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، على استقرار وهدوء الأحوال الامنية، ولفت إلى الدور المتعاظم الذي تؤديه قوات الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في السودان.

وأمّن اللقاء على حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وشدّد على أهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.

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