تعرض بص ترحيل تابع لإدارة شرطة الإمداد لهجوم بالحجارة و (حدوث إصابات)





هاجم حشد من الأشخاص بص ترحيل تابع لإدارة شرطة الامداد ظهر الاربعاء بمنطقة السجانة جنوب الخرطوم وكان البص يقل مجموعة الضباط ورتب مختلفة عزل ومن بينهم سيدات ونساء كبار فى السن يعملن بالادارة فى طريق عودتهم الى منازلهم بعد نهاية الدوام وقامت المجموعة وفق افادة شاهد عيان لصحيفة ( كوش نيوز) بحصب البص بوابل من الحجارة الكبيرة التى تسببت فى تهيشم الزجاج واحداث تلف كبير بالبص ونجم عن ذلك حدوث اصابات مختلفة وسط ركاب المركبة وكادت أن تحدث كارثة لو العناية الالهية واطر الموجودين على متن البص لمغادرته وسط سيل من الحجارة المنهمرة وتفرقوا وسط الاحياء والشوارع الجانبية .

الخرطوم ( كوش نيوز)