وفد أمريكي رفيع يصل الخرطوم وينخرط في لقاءات مع الأطراف





وصلت إلى الخرطوم اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للقرن الأفريقي السفير ديفيد سيترفيلد.

وانخرط الوفد الأمريكي فور وصوله في لقاءات مع الأطراف السودانية.

والتقى الدبلوماسيان الأمريكيان وبحضور القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم براين شوكان، وفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير.

وبحسب تعميم صادر عن الحرية والتغيير، فإن وفدها تناول خلال اللقاء مع المسؤولين الأمريكيين ما وصفته بالعنف الممنهج والقمع الذي شنته السلطات الانقلابية في مواجهة الثوار المدنيين والذي أدى إلى مقتل واستشهاد أكثر من (70) شهيداً وشهيدة وجرح واعتقال المئات من المدنيين سيما في دارفور وجنوب كردفان.

وطبقاً للتعميم، تناول الوفد مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، وقدّم رؤيته حول كيفية جعل المبادرة ذات مصداقية وجدية تحُقِّق مطالب الشعب السوداني وتُنهي الانقلاب وتفضي لانتقال مدني ديمقراطي فوري وطي صفحة الانقلاب. وأشار إلى أن اللقاءات ستتواصل بين الجانبين أثناء وجود الوفد الأمريكي في الخرطوم.

الخرطوم