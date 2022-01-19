البرهان يكلِّف حكومة “تسيير أعمال”





كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.

والتقى رئيس مجلس السيادة، وكلاء الوزارات بالقصر الجمهوري مساء اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، واطلعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه البرهان، الوكلاء للاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة.

وشدّد البرهان على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن الوطن والتي يتبنّاها غير الوطنيين من أبناء الوطن.

وأوضح وكيل وزارة الاعلام المكلف د. نصر الدين أحمد محمد في تصريح صحفي عقب اللقاء، ان الاجتماع أمّن على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المؤسف الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر انتخابات نزيهة.

الصيحة