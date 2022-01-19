مصر تهزم السودان وتصعد إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا 2021





تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منافسه السوداني بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021. سيطر الفراعنة على الكرة خلال أحداث الشوط الأول وسط سلسلة من الفرص المهدرة بسبب تألق الحارس محمد مصطفى .

وجاء الهدف الوحيد من رأسية قوية للمدافع محمد عبدالمنعم في الدقيقة 36. حاول “صقور الجديان” العودة في الشوط الثاني بالضغط الهجومي في الدقائق الأولى ولكن دون جدوى في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لرفاق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ويقظة الحارس محمد الشناوي.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني بعدما حسم الوصافة بمركز 6 نقاط خلف نيجيريا المتصدرة بالعلامة الكاملة (9) نقاط، وتحتل السودان المركز الثالث بنقطة واحدة وبأفضلية الأهداف عن غينيا بيساو صاحبة المركز الرابع.

المصري اليوم