شاهد بالصور.. ناشط سياسي يثير الإعجاب بمواقع التواصل لمبادرته بإعادة رصيف إحدى شوارع الخرطوم بعد إقتلاعه





أثار ناشط سياسي الإعجاب بمواقع التواصل الاجتماعي، لمبادرته بإعادة بلاط رصيف إحدى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، التي تم اقتلاعها من قبل متظاهرين لتتريس الطرق.

وأظهرت صوراً متداولة الناشط السياسي المعروف “أحمد الضي بشارة” وهو يقوم بمفرده، ظهر الأربعاء بإعادة تنظيم وأرصفة الطريق المتناثرة بإحدى شوارع أم درمان، بعد اقتلاعها.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل، وقد دعوا لليد التي تبني الوطن، سائلين الله له الخير والبركات.

الخرطوم: (كوش نيوز)