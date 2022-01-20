مدافع السودان: تصدينا لأفضل لاعب بالعالم في مواجهة مصر





اعتذر مازن محمدين، ظهير منتخب السودان، للجمهور بعد الخروج المبكر من نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، وذلك بعد أن خسارة الفريق للمباراة الأخيرة بالمجموعة الرابعة، أمام نظيره المصري (0/1). وقال محمدين في تصريح مصورة من قبل الاتحاد السوداني الخميس، وفق موقع كوورة : “لقد أدى زملائي مباراة كبيرة في ختام مبارياتنا بمجموعتنا أمام المنتخب المصري، وبمستوى يليق بالكرة السودانية، ويبشر بمستقبل مشرف لها رغم الخسارة”. وأضاف :”رغم أن الشعب السوداني أظهر سروره بالأداء، لكننا كنا نريد زرع الفرحة فيهم، وقد تفوقت علينا منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو فقط بالخبرة، ولكننا بإذن الله بعد الاحتكاك القوي في هذه البطولة، سوف نقدم صورة مشرقة للكرة السودانية في قادم المواعيد”. ووعد ظهير أيسر منتخب السودان، الذي نجح في الحد من خطورة مهاجم ليفربول محمد صلاح خلال مباراة الأمس، بمواصلة القتال لأجل الوطن، مثلما ظهروا كمقاتلين في الكان، لتشريف الشعب السوداني في المباريات المقبلة. وحول مباراة المنتخب المصري قال مازن: “تعتبر بطولة قائمة بذاتها وهم في النهاية أشقاء لنا، وقد قدمنا ضدهم مباراة أشاد بها الكل، وكانت على أعلى مستوى من ناحية الاحتكاك، ولم نتهيب الفراعنة ولعبنا ضدهم وكأننا نلعب إلى جانب بعضنا البعض منذ فترة طويلة”. وعن مواجهته مع محمد صلاح، أكمل: “مثلما استطعنا أن نلعب بمستوى ساهم في التصدي لأفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح ونجوم آخرين بالبطولة، فإننا قادرون على الوصول بالمنتخب السوداني لأماكن أفضل”. وأتم بأن جميع لاعبي منتخب سكبوا كل قطرة عرق في مباريات المنتخب الثلاث، مؤكدا أن فاعلية الأداء والنتائج ستكون أفضل في المباريات المقبلة.

الخرطوم ( كوش نيوز)