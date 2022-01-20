رسمياً .. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان الموازنة العامة





أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في جلسته اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢م.

و قال جبريل إبراهيم ؛ وزير المالية والتخطيط الإقتصادي في تصريح صحفي إن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية مبينا أن الموازنة واقعية و تهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية و الأسر المتعففة و أضاف ” الموازنة ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الإستدانة من النظام المصرفي”.

و أوضح أن الموازنة تهدف للعمل على استقرار الأسعار في إطار تحسين معاش الناس مبيناً أن ذلك يتطلب تعاون الجميع و أضاف ” وزارة المالية أنشأت صندوق لدعم الصادرات حتى تعود بالفائدة القصوى على الاقتصاد القومي”.

و بشر وزير المالية المواطنين بأن العام ٢٠٢٢ سيكون فيه خير كثير خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص لتوظيف الشباب بجانب توسيع مظلة برنامج سلعتي ليشمل كل الولايات و أضاف “الموازنة تضمنت زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة”.

من جانبه قال نصرالدين أحمد ؛ وكيل وزارة الثقافة والاعلام المكلف إن الاجتماع أجاز جداول رسوم الاتصالات للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢م وقال أن المجتمعين ركزوا حول المحاور المختلفة المرتبطة بالموازنة مبيناً أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قدم الملامح العامة لهذه الموازنة و التي راعت معاش الناس والتحول الرقمي و معالجة البطالة وتحسين الخدمات بجانب العمل على الاستقرار الاقتصادي و ذلك عبر خفض التضخم و عدم تجاوز الاستدانة من الجهاز المصرفي للسقف المحدد مضيفاً أن وزير المالية حذر من التجنيب باعتباره يسبب أضراراً كبيرة بالموازنة.

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