برهان تية : راهنت على اللاعبين عندما واجهت الاختيارات انتقادات حادة





شهد فندق جيقا بالاص مقر إقامة بعثة المنتخب السوداني في العاصمة الكاميرونية ياوندي لقاء ما بين الجهاز الفني و اللاعبين بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني و مصر .

و أشاد المدير الفني للمنتخب ؛ برهان تية خلال الاجتماع بلاعبيه معرباً عن سعادته بمردود اللاعبين في عموم التحضيرات و المشاركة و ذكر للاعبين أنه راهن عليهم عندما طالت الاختيارات الانتقادات الحادة.

و قال إن الانضباط و الجد كان العنوان الأبرز للاعبيه و هو الأمر الذي ساعدهما على تنفيذ البرنامج المرسوم رغم الفترة العصيبة التي تسلموا فيها المهمة و قياساً بما هو متاح و ما هو مفترض_على حد وصفه.

و أشار إلى أنه سيقدم تقرير إلى مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر لجنة المنتخبات الوطنية و سيطالب بالعديد من الإصلاحات متمنياً من اللاعبين الاجتهاد في الدوري و العمل بمسؤولية للحفاظ على مكتسباتهم من البطولة

باج نيوز