مصادر أميركية.. هذا ما بحثه الوفد الإسرائيلي بالخرطوم





كشفت مصادر سودانية وأميركية أن الوفد الإسرائيلي -الذي زار الخرطوم أمس الأربعاء- ناقش مع المسؤولين السودانيين الأوضاع في البلاد وقضايا أمنية تمثلت في الحد من التهديدات الإيرانية في المنطقة. وقال مصدر أميركي على علم بزيارة الوفد الاسرائيلي -الذي تزامن وصوله مع زيارة وفد أميركي وفق الجزيرة نت – إن مباحثات الجانبين السوداني والإسرائيلي تناولت وضع السودان و”تجنيبه مخاطر وتهديدات الخلايا الإيرانية” في المنطقة، ومحاولات استغلال إيران للأوضاع في السودان للعودة والعمل على إعادة إيجاد موطئ قدم لها في مناطق كانت موجودة فيها سابقا بعد تهديدات للحوثيين بتوسيع عملياتهم بالبحر الأحمر. الشؤون العسكرية بالإذاعة الإسرائيلية على تويتر، عن زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي للسودان، مؤكدا أن إسرائيل تأمل في تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية مع السودان “ولكن يبدو أن الأمور لا تتقدم إلى الأمام. نأمل أن يتحقق ذلك قريباً”. وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن زيارة الوفدين الأميركي الإسرائيلي بحثت إيجاد خروج آمن لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لكن عسكريا رفيعا بالقصر الجمهوري نفى ذلك بشكل مطلق، وقال للجزيرة نت “هذا ليس محور نقاش ولن يكون مع كائن من كان” مشددا على أن السلطة لا تسلم إلا عبر الانتخابات وهذا أمر محسوم لدى الجيش. وفد أميركي يشار إلى أن زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم تزامنت مع وجود وفد أميركي برئاسة “مولي في” مساعد وزير الخارجية والتي وصلت الخرطوم أمس وعقدت لقاءات مع تجمع المهنيين وعدد من القوى السياسية، كما التقت صباح اليوم مع الفريق البرهان وأعضاء من المكون العسكري، إلى جانب عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس. ونفي المصدر الأميركي عقد لقاء ثلاثي جمعه والوفد الإسرائيلي مع مسؤولين عسكريين سودانيين بالخرطوم، قائلا “ما أعلمه” لم يكن هناك لقاء مع الوفد الأميركي بشكل رسمي لكن الإسرائيليين كانوا على علم بالمناقشات. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، ليل الأربعاء، إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد طلبت من إسرائيل “التدخل في أزمة السودان، والعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية”. وأوضحت الهيئة أن وزير الدفاع بيني غانتس التقى، مساء الثلاثاء، المسؤولة الأميركية التي تقوم بزيارة للمنطقة، وبحثا معا أزمة السودان. وبحسبها، فإن “الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتشكيل حكومة في السودان وإنهاء الانقلاب العسكري”.

الخرطوم ( كوش نيوز)