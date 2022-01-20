البرهان يصدر قراراً بتكليف وزراء





أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بالرقم (22) لسنة 2022م، بتكليف وزراء بمهام الوزارات.

والمكلفون هم “عثمان حسين عثمان- وزارة شؤون مجلس الوزراء، السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية، أبوبكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم- وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، د. أبو بكر عمر البشرى أحمد- وزارة الزراعة والغابات، بتول عباس علام عوض- وزارة الصناعة، آمال صالح سعد- وزارة التجارة والتموين، محمد عبد الله محمود- وزارة الطاقة والنفط، مهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور- وزارة الري والموارد المائية، عادل حسن محمد حسين- وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، أحلام مدني مهدي- وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، د. هيثم محمد إبراهيم- وزارة الصحة، سعاد الطيب حسن- وزارة العمل والإصلاح الإداري، عبد العاطي أحمد عباس- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، د. جراهام عبد القادر- وزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم- وزارة الشباب والرياضة.

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