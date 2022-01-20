البرهان يصدر قراراً بتكليف وزراء
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بالرقم (22) لسنة 2022م، بتكليف وزراء بمهام الوزارات.
والمكلفون هم “عثمان حسين عثمان- وزارة شؤون مجلس الوزراء، السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية، أبوبكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم- وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، د. أبو بكر عمر البشرى أحمد- وزارة الزراعة والغابات، بتول عباس علام عوض- وزارة الصناعة، آمال صالح سعد- وزارة التجارة والتموين، محمد عبد الله محمود- وزارة الطاقة والنفط، مهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور- وزارة الري والموارد المائية، عادل حسن محمد حسين- وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، أحلام مدني مهدي- وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، د. هيثم محمد إبراهيم- وزارة الصحة، سعاد الطيب حسن- وزارة العمل والإصلاح الإداري، عبد العاطي أحمد عباس- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، د. جراهام عبد القادر- وزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم- وزارة الشباب والرياضة.
الصيحة
2 تعليقات
عجب يا رجب فرقة بلا ما يسترو، بالفعل تحققت أماني والدك حيث تجمعت لديك سلطات المجلسين، عليه يجب عدم التعويل على الخارج سواء عرب أو عجم، فليكن شعارنا الله الوطن والشعب والشوارع بس.
دا كلام صاح بلا فوضي بلا كلام فارغ