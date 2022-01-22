د.ابراهيم الأمين : لا مساومة مع قتلة الشهداء





قال القيادي بحزب الأمة القومي إن حل الأزمة السياسية في السودان يجب أن لا يكون على حساب الدماء التي سالت وأضاف لدى حديثه لـ(الجريدة): هذا غير ممكن وسيجعل القتلة يتمادون ، وأردف إذا كان المسؤولين عن الدفاع عن الحكومة وكلاء النيابة تقدموا بمذكرة أوضحوا فيها عدم رضاهم عن العنف والاجراءات المتبعة لقمع التظاهرات فهذا يعني أن النظام انهار لأنه ليس هناك دولة في العالم يمكن أن يدفع وكلاء النيابة فيها بهكذا مذكرة وكذلك القضاة ، وقال الأمين إن وكلاء النيابة لن يستطيعوا ان يفعلوا شيئاً مادام أن القوات مشتركة والذين يتعاملون مع المتظاهرين ليسو افراد الشرطة فقط.

صحيفة الجريدة