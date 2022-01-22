الغرفة المشتركة للحراك الثوري تعقد سمنارها الأول حول الأزمة وآفاق المستقبل





تنعقد يوم السبت، أولى الفعاليات الثورية، للغرفة المشتركة للحراك الثوري، بدار اتحاد المحامين السودانيين بالعمارات، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، والفعالية ستكون سمناراً تحت شعار (حرية، سلام، عدالة.. مدنية خيار الشعب) يتناول (السودان الأزمة وآفاق المستقبل رؤية استرتيجية)، وتقدم في السمنار مجموعة من أوراق العمل أبرزها: المشروع الثوري دراسة أزمة الحكم، الإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة -الانتقال العسكري، تقييم أداء والموقف حول مبادرة البعثة الأممية، الأزمة من منظور قانوني، إلى جانب رؤية الحراك الثوري.

الخرطوم: محمد آدم بركة

صحيفة الجريدة