(كاس) تطالب شداد و برقو بعدم الإزعاج





دفعت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بخطاب إلى الرئيس السابق لاتحاد الكرة كمال شداد و حسن برقو.

و علم “باج نيوز” أن المحكمة طالبت شداد و برقو بما أطلقت عليه “عدم الإزعاج”.

و كان الثنائي قد أرسلا إيميل إلى المحكمة طالباها فيه بإرسال حيثات قرار رفض الطلب الذي تقدما به ليكون طرفاً في قضية معتصم جعفر و أسامة عطا المنان حيث رفضت المحكمة الطلب مبينةً أنه ليس من حقهم طلب استفسار أو ايضاحات.

و سابقاً اعتمدت المحكمة عضو مجلس اتحاد الكرة ؛ محمد سليمان حلفا شاهد من قبل اتحاد الكره في جلسة الاستماع المحدد لها الثامن و العشرين من الشهر الجاري.

باج نيوز