استقالة والي الجزيرة وتجمع المهنيين يعلن الإضراب





تقدّم والي الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله، باستقالته من منصبه.

وقال في خطاب معنون إلى وزير الحكم الاتحادي المكلف اليوم، إنه لم تتم مشاورته بالمنصب، لكنه قبل التكليف استجابة لنداء الوطن، وأضاف “إلا أن الأمور تسير بشكل متسارع في اتجاه لا يمكِّننا من أداء مهامنا على الوجه الأكمل الذي ننشده”.

من جانبه، أعلن تجمع المهنيين بولاية الجزيرة، الإضراب عن العمل يومي غداً الأحد وبعد غد الاثنين، ودعا التجمع إلى العمل مع لجان المقاومة وقوى الثورة الحية، على تتريس الشوارع والخروج في مليونية 24 يناير.

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