شاهد بالصورة.. ناشط يثير موجة غضب على منصات التواصل عقب مقارنة شخصية “أردول” بنظرية داروين وانحداره من “القرد”





أثار ناشط سياسي، موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب مقارنة شخصية القيادي بقوى الحرية والتغيير “مبارك أردول”، بنظرية داروين وانحداره من سلالة حيوان “القرد”.

ونشر “قصي محمد” عبر صفحته الشخصية، على فيسبوك صورة تجمع أردول مع قرد، وعلق عليها (إحدى اثباتات نظرية داروين في التطور).

ولاقى منشوره تداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهوا له نقداً لاذعاً، ومن ضمن التعليقات الناقدة، جاء تعليق أيمن كمبارا (حقيقه صورة قبيحة ومهما كان درجة اختلافنا مع اردول فهو خلاف سياسي وفكري، تصويره بهذه الصورة فيه انحطاط من قدر الإنسان الذي كرمه الله تعالي).

وعلق أردول بقوله: (بعد فشل حملة الموز والارادلة وانت زول ولا اردول، جاءت مباشرة بعدها هذه الصورة) وأضاف: سجل بؤسهم هذا يا تاريخ.

فيما تضامنت عدد من البروفايلات على فيسبوك مع مبارك أردول بوضع صورهم بجانبه، تضامناً وإدانة لهذا السلوك غير اللائق .

الخرطوم: (كوش نيوز)