الغربال: انتظروا المنتخب في الاستحقاقات القادمة





قال لاعب المنتخب الوطني والهلال محمد عبد الرحمن الغربال في حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة التي جمعت السودان ومصر في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالكاميرون وقبيل العودة للخرطوم، إنهم كانوا يريدون الانتصار والاستمرار في البطولة، وقد اجتهدوا لتحقيق ذلك كثيراً في الاستعداد الجاد، واللعب بمسؤولية لتحقيق النتيجة التي تكفل تأهلهم إلى الدور الثاني من النهائيات، وأوضح عبد الرحمن ان اللاعبين في المنتخب السوداني ادوا مباراة كبيرة، وتمنى التوفيق في الاستحقاقات القادمة، وذكر قائد المنتخب ان هناك عددا كبيرا من اللاعبين يشاركون لأول مرة في منافسة بحجم النهائيات وقد ظهروا بمستوى طيب، واضاف انهم حرصوا على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني، وتمنّى الظهور الأفضل في قادم المنافسات.

صحيفة الصيحة