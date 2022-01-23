شركات عمانية: المواشي السودانية وجدت قبولاً كبيراً في أسواق السلطنة





وجه وزيرالثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبدالنبي، بزيادة الصادرات لسلطنة عمان والعمل على تذليل الصعاب والتحديات كافة، ومراجعة السعر التاشيري مع الجهات المختصة.

وأكد تطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل الإجراءات .

وبحث الوزير مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البدري العمانية، عبدالله بن راشد البدري، التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية.

فضلاً عن تطوير قطاع الثروة الحيوانية ونقل التقانة الحديثة وتطوير صناعة الأمصال وتأهيل المحاجر.

من ناحيته قال مدير شركات البدر العمانية، عبد الله بن راشد البدري، إن صادرات المواشي السودانية وجدت قبولاً كبيراً، مشيراً إلى أهمية السوق العماني للمواشي السودانية.

صحيفة السوداني