في بيان مطول “محجوب عروة” يعتذر لجمال الوالي: ( الرجل اشترى السوداني من منطلق انساني وخلق رفيع)





تقدم الاستاذ محجوب عروة الناشر الصحفي المعروف، ببيان صحفي مطول أمس اعتذر فيه للسيد جمال محمد عبد الله الوالي ناشر صحيفة السوداني، على ما أورده في حقه من اساءات واتهامات ابان مصادرة صحيفة السوداني قبل عامين ، ونفى عروة صلة الوالي بكل ما حدث له من قبل النظام السابق في بيع صحيفة السوداني.

وقال عروة: (من منطلق قول الحق والعدل والشفافية ،الأخ جمال الوالي لم تكن له أي علاقة ومعرفة مسبقة بذلك التصرف القاسي والظالم من قادة نظام الإنقاذ فقد كان دوره في قبول الشراء من منطلق انساني وخلق رفيع ويتمتع بشخصية مهذبة ومتواضعة).

وذكر عروة في البيان: (نزغ الشيطان بيني وبين جمال طيلة السنوات الماضية ويبدو أن ذلك بسبب ما كتبته في عمودي بعنوان ( الآن حصحص الحق) عقب قرار لجنة إزالة التمكين بالحجز علي صحيفة السوداني إذ يبدو أن الأخ جمال اعتقد انني كنت وراء ما حدث له وهو غير صحيح البتة فصار بيني وبينه قدراً كبيراً من سوء الظن والقطيعة وتبادل الاتهامات)

وأضاف: (بهذه المناسبة أعتذر له عن أي عبارة كتبتها في حقه لم تكن مناسبة ربما كان سببها المغاضبة حينها) .

وأكد عروة في بيانه (ليست لي قضية مع الرجل المهذب الأخ جمال الوالي الذي أمد له أيادي بيضاء فقضيتى هي مع نظام الإنقاذ الظالم الذي كان كل همه اقصائي من العمل الصحفي وسلبني حقوقي المادية والمعنوية عام 2010فظللت طيلة تلك الفترة اعتصر الألم وتعب السنين) .

وأكد عروة في البيان انه لم يستلم جنيها واحداً جراء تنازله عن أسهمه في الشركة، حسب ما ورد في عقد التنازل أسوة بشركاء آخرين في الصحيفة، وهم عثمان ميرغني وزهير السراج واضاف 🙁 كلهم نالوا تعويضاً عن أسهمهم وأنني حين وقعت على التنازل كنت أتوقع تعويضاً مالياً مثلهم لاحقاً حسب ما ورد في عقد التنازل ولا يتم تحميلي وحدى كامل المسئولية عن ديون على الشركة).

الخرطوم: (كوش نيوز)