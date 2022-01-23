وزارة الزراعة تشرع في وضع سعر تأشيري للقمح





ترأس الدكتور أبوبكر عمر البشرى وزير وزارة الزراعة والغابات المكلف ورئيس لجنة تحديد السعر التأشيري لمحصول القمح صباح الاحد اجتماعا بالقاعة الصغرى بالوزارة بحضور ممثلي هيئة حلفا الزراعية، النيل الأبيض والجزيرة وذلك بغرض تحديد السعر التأشيري لمحصول القمح على خلفية الزيادة الكبيره لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وخلص الإجتماع وفق ( سونا) على ضرورة وضع سعر تأشيري لمحصول القمح ومخاطبة وزارة المالية والجهات ذات الصلة والعمل على تشجيع صغار المزارعين لزراعة القمح باعتباره المحصول الإستراتيجي للدولة.

الخرطوم ( كوش نيوز)