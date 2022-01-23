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تظاهرات مرتقبة غداً ولجان المقاومة تدعو إلى (تتريس) العاصمة
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم إلى (تتريس) طرق العاصمة قبيل انطلاقة تظاهرات غداً الاثنين.
ودعت اللجان في بيان الإعلان عن جدول التصعيد الثوري للأسبوع الأخير لشهر يناير، إلى إغلاق تام للعاصمة، فيما حددت “الثلاثاء: يوم المتاريس والتصعيد، الأربعاء: وقفات احتجاجية، الخميس: مواكب التنسيقيات، الجمعة: مخاطبات بالمساجد للتنوير بالوضع السياسي الراهن، السبت: موكب دعائي لمليونية 30 يناير، والأحد: مليونية 30 يناير”.
الصيحة
3 تعليقات
تاااني فوضي ومظاهرااات وتتريس وإغلاق الشوارع وتعطيل مصالح البلاد والعباد ؟ والله دا تَخريب مُتَعَمَّد للبلد . ياناس حكِّموا عقولكم وأجنحوا لدعوات الحِوار والتصالح والتوافق. ارأفوا وارحموا شباب البلد كفاية سفك دماء وتلويث البيئة بإحراق الإطارات. حَياة المواطن البسيط بِقَت جحيم لايطاق بسبب فوضي المدنية المستمرة منذ أربعة سنوات .
معلومات متداولة بأن من يقتل ويغتال الشباب المغرر بهم هم مجموعات من حزب العَبَثْ وحزب الإلحاد والكفر المُسمي بالحزب الشيوعي؛ بُغية تأجيج وتجييش الرأي العام المحلي والدُّولي ضد أفراد المُكوِّن العسكري. وإذَا ظَهر السًّبَب بَطُل العَجب . هناك مخطط شيوعي جهنمي
يعمل علي القيام باغتيال وقتل أكبر عدد من الشباب أثناء فوضي المظاهرات وتتريس وإغلاق الشوارع وإلصاق الجريمة برجال الشرطة والأمن لذلك هم يصِّرون علي إستمرار المظاهرات اليومية والفوضي وتتريس وإغلاق الشوارع الي مالانهاية. وهذا ليس بغريب علي الحزب الشيوعي الخَرِف والشَّاذ لأن أهدافه ومبادؤه تدعوا للقتل وسفك دماء الأبرياء بغرض الوصول الي السلطة.. أَلاَ هَلْ بَلَّغْت ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَد .
التتريس عمل ارهابي وضار بالمجتمع وغير قانوني لذا كل من يدعو للتريس وجب اعتقاله ومحاكته حتي لو كان رئس حزب حتي تقف المظاهرات ونمشي نشوف مصالحنا وين