تظاهرات مرتقبة غداً ولجان المقاومة تدعو إلى (تتريس) العاصمة





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم إلى (تتريس) طرق العاصمة قبيل انطلاقة تظاهرات غداً الاثنين.

ودعت اللجان في بيان الإعلان عن جدول التصعيد الثوري للأسبوع الأخير لشهر يناير، إلى إغلاق تام للعاصمة، فيما حددت “الثلاثاء: يوم المتاريس والتصعيد، الأربعاء: وقفات احتجاجية، الخميس: مواكب التنسيقيات، الجمعة: مخاطبات بالمساجد للتنوير بالوضع السياسي الراهن، السبت: موكب دعائي لمليونية 30 يناير، والأحد: مليونية 30 يناير”.

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