سودانيون يرفضون مبادرة “فولكر” من أجل السيادة الوطنية





أعلن تحالف الحراك الوطني، عن تسيير موكب احتجاج أمام سفارتي بريطانيا والنرويج بالخرطوم يوم السادس والعشرين من يناير الحالي، رفضاً لتدخل السفارتين في السيادة الوطنية.

وقال عدد من قيادات تحالف الحراك الوطني في اجتماع مغلق بحي كافوري، إن الشعب السوداني الذي رفض الاستعمار البريطاني وثار من أجل كرامته وقتل غردون باشا لن يسمح لرئيس بعثة (يونيتامس) بالتدخل السافر في السيادة الوطنية وغداً سينتفض أبناء السودان أمام سفارتي بريطانيا والنرويج ليقول للعالم إن الشعب السوداني لن يرضى بمصادرة حقوق الشعب في حكم نفسه.

ويرى الخبراء، أن قرار تحالف الحراك الوطني إعلان مليونية خلال الأيام القادمة ضد التدخل من فولكر بيرتس الذي تجاوز مهامه يعتبر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وإشارة واضحة لفشل مبادرة فولكر قبل انطلاقها.

ويؤكد الخبراء أن الجهود التي يقوم بها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في إطار حل الأزمة السياسية الحالية داخل البيت الأفريقي يعزِّز الاستقرار في السودان ويساهم بشكل كبير في تأمين القرن الأفريقي بعيداً عن تدويل الأزمة السودانية الحالية.

ويرى الخبراء أن تدخل السفارات الأجنبية في الشأن الداخلي يهدِّد الأمن الوطني ويعرض سيادة البلاد إلى التشرذم خاصةً في ظل المشاكسة بين الأحزاب السياسية لتحقيق مطالب ذاتية دون مراعاة مصالح البلاد العليا.

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