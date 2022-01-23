لجان مقاومة الخرطوم تعلن مسارات وموجهات مليونية 24 يناير





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم مسارات مليونية الغد 24 يناير، وأكدت أن نقاط تجمع الثوار جميعها تتوجه صوب القصر الجمهوري.

وأوضحت لجان المقاومة في بيان مساء اليوم أن نقاط تجمع الخرطوم تكون بمحطة (باشدار) و تضم أحياء تنسيقيات الخرطوم غرب والكلاكلات وجنوب الخرطوم ، فيما تضم نقطة التجمع الثانية بـ (محطة سبعة) أحياء تنسيقيات جنوب الحزام والخرطوم جنوب، أما الثالثة تكون بـ (حديقة القرشي) وتضم احياء تنسيقية الخرطوم شرق.

ونوهت لجان المقاومة أن نقاط التجمع بوسط الخرطوم تشمل (صينية القندول ـــ الاستاد ـــ بنك ببلوس بشارع البلدية ـــ جامع النيلين).

وأوضحت لجان المقاومة أن جميع المسارات من المُقرر أن تلتحم المواكب بموقع حديقة القرشي و تتجه نحو شروني ثم ينقسم الموكب إلى ثلاثة مسارات رئيسية الأول من تقاطع (شروني) المسار الأول يتجه شرق شمال من تقاطع شروني نحو كبري المسلمية، و المسار الثاني يتجه شمالاً مباشرةً نحو شارع القصر، و الثالث يتجه شمال غرباً من تقاطع شروني نحو السكة حديد.

وشددت لجان المقاومة في توجيهات لكافة الثوار بضرورة بدء حملة التتريس منذ الصباح مع ضرورة التتريس الجيد في كل الشوارع بالإضافة للتروس الرئيسية للمناطق الخطرة حول الموكب كالغالي و القرشي .

ودعت لرصد المندسين و تصويرهم وإبلاغ اللجنة الميدانية بذلك، عدم الإشتباك مع القوات النظامية وفي حالة استخدام الرصاص الحي الإنسحاب مباشرةً من منطقة الرصاص و استخدام الساتر ، على أن سير الموكب خلف اللافتات و ترجع المواكب بنفس مسارات الذهاب .

وقال بيان لجان المقاومة الموجه للثوار (تذكروا أن السلمية هي شعارنا الأساسي) .

باج نيوز