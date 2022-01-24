السعودية.. تعديلات مرتقبة على نظام الإقامة المميزة تتضمن ميزات وفئات جديدة.. وهذه أبرز محاوره





يعتزم مركز الإقامة المميزة طرح مشروع نظام جديد لأحكام وإجراءات الإقامة المميزة، حيث تحتاج المملكة ورؤيتها إلى منح كوادر وأشخاص غير سعوديين يتسمون بمميزات مفيدة وضعًا خاصًا عن غيرهم من المقيمين في المملكة.

ويهدف النظام الجديد الذي اطلعت عليه “أخبار 24” إلى توضيح الإجراءات والأحكام ذات العلاقة بالإقامة المميزة، وأن تكون الأحكام والإجراءات الواردة في مشروع النظام مرنة ومتناسبة مع مستهدفات المملكة الحالية والمستجدة.

فيما يعد السبب الرئيسي لإجراء التعديلات هو التغيرات والتطورات التي واجهتها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية في المملكة، التي يتطلب معها الاستعانة بكوادر مميزة، قد تحتاجها المملكة للمحافظة على نمو القطاعات، إضافة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال وملاك العقارات وأصحاب المواهب والكفاءات.

مزايا الإقامة المميزة

يتمتع حامل الإقامة المميزة، بالإقامة في المملكة مع أسرته، كما يتمتع بالإعفاءات التي يتمتع بها السعودي فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية.

بينما لا يخضع وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يُتحصل عن كل مرافق ومرافقة للوافدين العاملين في القطاع الخاص.

ويمكن للمتمتع بنظام الإقامة المميزة، استخراج تأشيرات زيارة للأقارب وفق ما تحدده اللائحة، إضافةً لاستقدام العمالة المنزلية، وفق ما تحدده اللائحة أيضًا.

إضافة إلى امتلاك العقارات للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية، والزراعية، فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.

كما يستطيع صاحب الإقامة المميزة، امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات يُسمح باقتنائها في المملكة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها ويشمل ذلك أفراد أسرته، فيما عدا المهن التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها.

ويُسمح لحامل الإقامة بمزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، كما يحدد مجلس الإقامة المميزة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، وفقًا للأحكام المنظمة.

أنواع الإقامة

تكون أنواع الإقامة المميزة، هي إقامة مميزة دائمة، وإقامة مميزة محددة المدة. وتُصنف الفئات المستهدفة للحصول على الإقامة المميزة بأصحاب الكفاءة الاستثنائية، والموهبة، والمستثمر الخاص بالأعمال، ورائد الأعمال، ومالك العقار، والفئات المستهدفة الأخرى التي يقترحها مجلس الإقامة.

طلب الإقامة

ويحق لغير السعودي من غير الفئات المستهدفة التقدم بطلب الإقامة المميزة بنوعيها، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بهذه المادة.

الإجراءات والمستندات المطلوبة

يجب أن يقدم الراغب في الحصول على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول، وما يثبت القدرة المالية للمعيشة في المملكة خلال فترة الإقامة، وتقريرًا صحيًا عن حالته الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد عن 6 أشهر من تاريخ التقدم، وأن تكون إقامته نظامية وسارية إذا كان مقيمًا في المملكة، كما يُشترط خلوه من سوابق أو حالات معادية للمملكة أو قادتها واستيفاء ما قد يكون من اشتراطات يراها المجلس.

ويجب على المتقدم، خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة على منحه الإقامة المميزة، سداد المقابل المالي الذي يقترحه المجلس، وتقديم وثيقة التأمين الطبي، لإصدار المركز بطاقات لأسرة حامل الإقامة المميزة، وتحدد اللائحة الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الأسرة.

متى تلغى الإقامة؟

تُلغى الإقامة المميزة في حالة إدانة حاملها بجريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يومًا أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها، أو في حال صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حاملها عن المملكة، أو في حال تضمن الأوراق المقدمة معلومة غير صحيحة، أو في حالة التنازل أو وفاة صاحب الإقامة.

وإذا أُلغيت أو أُنهيت الإقامة المميزة تُلغى بطاقات أسرة حاملها تبعاً لذلك.

ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التطبيق في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام الإقامة المميزة.

اخبار ٢٤