إصابات وحالات حرجة في مواكب 24 يناير





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وقوع عدد من الاصابات بالطلق الناري وقنابل الغاز المسيل للدموع “بينها حالات حرجة”، قالت إنها تعكف على حصرها ونشرها لاحقاً في تقرير مفصل. وخرجت الاثنين مليونية 24 يناير بالخرطوم وولايات أخرى، للمطالبة باستعادة المسار المدني وقالت لجنة أطباء السودان في بيان عاجل، إن مواكب الخرطوم المتجهة إلى القصر ومواكب أم درمان بشارع الأربعين تواجه عنفاً مفرِطاً. واتهمت السلطات الأمنية وفق صحيفة الصيحة باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة بالإضافة إلى القنابل الصوتية، ومحاصرة المواكب بأعداد كبيرة من عدة اتجاهات. وناشدت منظمات حقوق الإنسان لمراقبة السلوك القمعي الذي لا ينبغي أن تُواجه به المواكب السلمية، ورفع تقارير حياله.

الخرطوم ( كوش نيوز)