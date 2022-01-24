زيادة سعر الكهرباء في السودان ..تعرف على تفاصيل التعرفة الجديدة





استنادا على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها المجازة من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢م، والتى اعتمد فيها دعم الحكومة لتكاليف تشغيل الكهرباء بنسبة ٦٩٪؜ على ان يتم تحصيل نسبة ٣١٪؜ من تكاليف التشغيل عبر تعرفة البيع.

عليه تمت مراجعة فئات تعرفة الكهرباء من وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادى والطاقة والنفط وتعديلها ابتداء من اليوم ٢٤ يناير ٢٠٢٢م الساعة الثامنة مساء يالتوقيت المحلى لتكون وفقا للجدول المرفق.

اعلام وزارة الطاقة والنفط

الإثنين 24 يناير 2022م

