“الأمة القومي” يُطالب البرهان بالتنحي “فوراً” ويدعو للتصعيد ودعم المقاومة السلمية





طالب حزب الأمة القومي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتنحي فورًا وإزالة ما أسماه كافة آثار انقلاب 25 أكتوبر، وما ترتب عليه من قرارات.

وقال الحزب في بيان، إنه بصدد إعداد مذكرة إضافية تطالب بتنحي البرهان على أن تسلم في موكب.

ودعا الأمة، أعضاءه والشعب السوداني، العمل على تصعيد ودعم المقاومة السلمية بكافة أشكالها، قائلاً إنه يرتب لعقد مؤتمره العام الثامن في أقرب فرصة ممكنة؛ استعداداً للتحول الديمقراطي المأمول. وقرر الحزب، إنهاء الانقلاب واستعادة مسيرة التحول المدني الديمقراطي والتسليم لحكومة مدنية كاملة الدسم بصورة متفاوض عليها. وطالب الحزب، كافة الأجهزة العدلية والمؤسسات النظامية أن تقف أسوة بشعبها منافحة عن الشرعية الدستورية وعن العدالة، داعياً القوات النظامية للامتناع عن استخدام العنف وحماية المواكب السلمية.

الصيحة