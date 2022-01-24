“الأمة القومي” يُطالب البرهان بالتنحي “فوراً” ويدعو للتصعيد ودعم المقاومة السلمية
طالب حزب الأمة القومي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتنحي فورًا وإزالة ما أسماه كافة آثار انقلاب 25 أكتوبر، وما ترتب عليه من قرارات.
وقال الحزب في بيان، إنه بصدد إعداد مذكرة إضافية تطالب بتنحي البرهان على أن تسلم في موكب.
ودعا الأمة، أعضاءه والشعب السوداني، العمل على تصعيد ودعم المقاومة السلمية بكافة أشكالها، قائلاً إنه يرتب لعقد مؤتمره العام الثامن في أقرب فرصة ممكنة؛ استعداداً للتحول الديمقراطي المأمول. وقرر الحزب، إنهاء الانقلاب واستعادة مسيرة التحول المدني الديمقراطي والتسليم لحكومة مدنية كاملة الدسم بصورة متفاوض عليها. وطالب الحزب، كافة الأجهزة العدلية والمؤسسات النظامية أن تقف أسوة بشعبها منافحة عن الشرعية الدستورية وعن العدالة، داعياً القوات النظامية للامتناع عن استخدام العنف وحماية المواكب السلمية.
الصيحة
5 تعليقات
والله انها الحماقة التي اعيت من يداويها…وركوب موجة الهوجة اليسارية الرامية لاشعال الفتن والحصول علي السلطة علي اشلاء الوطن وأبناؤه. …ولو تنحي البرهان سيتحمل وزر انهيار البلاد
انتوا الفوضكم منو عشان تودوا البلد لفراغ دستوري هروبا من الانتخابات التي اثبتت الايام انكم ذهبتم مع القلة الشاذة التي تخشي مواجهة الشعب وتتحدث باسمه
اليس منكم رجل رشيد؟ هتيفة وشفع وبعض العملاء والجبناء هل اصبحتم جزء من خراب البلد ورضيتم بالسلطة مقابل ارجاع بت المهدي برمي السقف علي الجميع ؟ سقط الحزب في مستنفع السلطة والعمالة والوصاية وأصبح خطره في تفكيك البلد اكبر من خطر حركات التمرد التي ترفع السلاح
حزب الامه رحمه الله الصادق بقي ناس لابسه جلابيب ساي بدون اي رؤيه ماقبل سنتين ٣ سلموكم ماذا فعلتم.
هل نسلم للمجهول تاني وهل نسلم لسلك وبتاع الكول سنتر ولا عندكم ناس تاني عاوزين تجربو فينا قومو لفو.
الرده مستحيله والجيش لايسلم الا لحكومه منتخبه ابيتم امًرضيتم.
خلاس كشفتوا عن انتهازيتكم وشرهكم للسلطة واحتقاركم لعقول الشعب وتريدون دون حياء ان تحكموا دون انتخابات …مشيتوا وراء قلة الادب اليسارية في السياسة خلوني احكم واطبق ليكم ديكتاتورية البوليتاريا…. الله ياخدكم من قدامنا ويريحنا من مرضانين وجيعانيين السلطة والتسلط