السودان يدين الاعتداء الحوثي على دولة الامارات والمملكة العربية السعودية





ادانت وزارة الخارجية الاعتداء الآثم من جماعة الحوثي الارهابية على دولتي الامارات والمملكة العربية السعودية عبر اطلاق صواريخ بالستية ضد اهداف مدنية.

وجددت الوزارة في بيان لها يوم الإثنين تأكيد موقف السودان الراسخ حكومة وشعباً الى جانب كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين في وجه جميع اشكال العدوان التي تستهدف امنهما واستقرارهما.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-

بيان صحفي

تعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن إدانتها واستنكارها باشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الحوثي اليوم عبر اطلاق صواريخ بالستية ضد اهداف مدنية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين.

وتشدد جمهورية السودان على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الاعتداءات الغاشمة ، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار، وسلامة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الاعتداءات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وتجدد وزارة الخارجية تأكيد موقف السودان الراسخ حكومة وشعباً الى جانب كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين في وجه جميع اشكال العدوان التي تستهدف امنهما واستقرارهما.

وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

الاثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢م