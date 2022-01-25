مصر تعلن شروط صحية جديدة لدخول أراضيها
نشرت وزارة الصحة المصرية عبر حسابها على “تويتر”، مجموعة من الشروط الواجب إتباعها لدخول أراضيها عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الشروط تتمثل فيما يلي:
1- ضرورة حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
2- أن يمر 14 يومًا على التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين.
3- يجب أن يكون القادم للبلاد حاملًا لأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة بنتيجة سلبي، إذا لم يكن حاصلا على شهادة تفيد بحصوله على لقاح كورونا.
4- فيما يتعلق بالقادمين عبر المطارات السياحية مثل شرم الشيخ، طابا، الغردقة، مرسى علم، الأقصر، أسوان، يتم عمل إجراء واحد من الثلاث (PCR – Antigen Rapid Test – ID NOW)، إذا كانت شهادة التطعيم غير مطابقة للاشتراطات.
5- يستثنى الأطفال الأقل من 12 عامًا من تحليل PCR.
صحيفة المرصد