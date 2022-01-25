إغلاق طرق وحرق إطارات بالخرطوم





أغلق محتجون طرقًا رئيسية وفرعية وأضرموا النيران في الإطارات بالخرطوم ومدن أخرى، احتجاجاً على قمع السلطات للمظاهرات. وأغلق محتجون شوارع رئيسية في بعض أحياء الخرطوم، بحري ، أم درمان، ومدينة مدني بولاية الجزيرة بالحواجز الأسمنتية. وقالت لجنة أطباء السودان وفق صحيفة الصيحة إن (3) قتلى و(169) إصابة بينهم (32) بالرصاص الحي، هي حصيلة استهداف السلطات لمظاهرات 24 يناير للمطالبة بـالحكم المدني أمس.

الخرطوم ( كوش نيوز)