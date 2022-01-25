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إغلاق طرق وحرق إطارات بالخرطوم
أغلق محتجون طرقًا رئيسية وفرعية وأضرموا النيران في الإطارات بالخرطوم ومدن أخرى، احتجاجاً على قمع السلطات للمظاهرات. وأغلق محتجون شوارع رئيسية في بعض أحياء الخرطوم، بحري ، أم درمان، ومدينة مدني بولاية الجزيرة بالحواجز الأسمنتية. وقالت لجنة أطباء السودان وفق صحيفة الصيحة إن (3) قتلى و(169) إصابة بينهم (32) بالرصاص الحي، هي حصيلة استهداف السلطات لمظاهرات 24 يناير للمطالبة بـالحكم المدني أمس.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
غايتو السودان أصبح وطن لايطاق ااصبح السودان دولة حراامية وشماسة دولة فقراء واغنياء تخيلو 100شخص يسطيعو ان يتحكمو في مصير العاصمه ويعيشو فسادا في شوارعها واما القوات الحكومية سواء شرطة أو جيش ىتوارون عن الانظار أو بصريح العيارة يندسو قي في سكانتهم …….
وكلمة حق يجب ان تقال وكلمة شكر للشرطة المرور لهؤلاء البواسل برغم خطورة الموقف لقد سعو لتسيير حركة المرور ونجحو في منع هؤلاء الشماسة من تتريس الاشارات ويبقي السؤال ماهو دور القوات النظامية هل فقط حماية القيادة والقصر