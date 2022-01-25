المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يبحث الوضع في السودان





قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور كينيا ومصر والإمارات وتركيا وإسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة السلام في السودان والمنطقة. وأضافت في بيان وفق قناة الغد أن ساترفيلد سيلتقي مسؤولين من الحكومات المعنية في الفترة من 24 يناير إلى الرابع من فبراير شباط “لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان ودعم السلام والازدهار في القرن الإفريقي”. وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته الخميس الماضي إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد أحداث 25 أكتوبر/ ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

الخرطوم ( كوش نيوز)