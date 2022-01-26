الدولار يُعاود الارتفاع بالمُوازي





عاودت أسعار الصرف بالسوق الموازي ارتفاعها عقب انخفاض طفيف خلال اليومين الماضيين، وقال متعاملون في سعر الصرف إن سعر الدولار بلغ 498 جنيهاً مقابل الجنيه، فيما تراوحت بقية العُملات بين الارتفاع الطفيف والاستقرار.

وفي الأثناء، رفعت بنوك سعر العُملات الأجنبية بالسعر الرسمي وبلغ الدولار 460 جنيهاً بالسعر الرسمي.

وحسب تجار بالسوق السوداء، فإن الدولار وصل الى 498 جنيهاً، والريال السعودي 128 جنيهاً، والريال القطري 129 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 126 جنيهاً.

وتجاهلت أسعار الصرف، إجراءات الحكومة الأخيرة وما أعلنته من سياسات بشأن صادر الذهب وخفض المفروضة على المنتجين، في مسعىً للحد من انفلات أسعار الصرف.

صحيفة الصيحة