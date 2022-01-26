شمال دارفور :الصحة تتسلم مرافق بمستشفى النساء والتوليد بعد صيانتها





تسلمت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور اليوم ثلاثة عشر قسماً من أقسام مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد التي تمت إعادة تأهيلها وتأسيسها بواسطة جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع الولاية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتكلفة كلية بلغت أكثر من (29) مليون جنيه.

وأشاد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية دكتور مجتبى التجاني يوسف بالدعم المقدر الذي ظلت تقدمه جمعية تنظيم الأسرة السودانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للوزارة في مجال خدمات الأمهات بالولاية، جاء ذلك لدى مخاطبته أمس مراسم التسليم بحضور قيادات الوزارة وشركاء الصحة .

وأشار الى إرتفاع معدلات حالات الوفيات وسط الأمهات خلال العام الماضي ، والتي وصلت الى (40) حالة وفاة خلال شهر واحد مقارنة بالعام السابق والذي بلغت فيه حالات وفيات الأمهات (80) حالة وفاة.

وأرجع دكتور مجتبى زيادة حالات الوفيات للأمراض الوبائية التي ظلت تشهدها الولاية كل عام وعلى مدار العشر سنوات الماضية، الأمر الذي قال انه يستوجب ضرورة إحكام التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء والكوادر بمستشفى النساء والتوليد لتقليل وفيات الأمهات وتطوير العمل بالمستشفي، معلناً في هذا الخصوص عزم الوزارة على إنشاء قسم للولادة بمستشفى الفاشر جنوب وتشغيله بجانب التركيزعلى إنشاء غُرف للولادة بالمراكز الصحية المنتشرة بحاضرة الولاية لتقليل الضغط على المستشفى التخصصي للنساء والتوليد.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دخول منظمات جديدة الى الولاية لتسهم في تطوير العمل الصحي بمحلية الفاشر لا سيما المستشفى التخصصي.

من جهته أوضح رئيس جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع الفاشر دكتور جعفر عبد الرحمن أن عمليات الصيانة وإعادة التأهيل شملت أقسام العناية المكثفة ، الناسور البولي ، غرفة الولادة ،والحضانة ، بنك الدم ، المعمل،الصيدلية وبعض المكاتب الادارية بالإضافة الي تشييد قسم متكامل للدعم النفسي والاجتماعي والمعالجة السريرية لضحايا الاغتصاب، مبينا أن تكلفة عمليات الصيانة قد بلغت أكثر من (29)مليون جنيه.وأضاف أن عملية إعادة التأهيل تجئ في إطار دور الجمعية ومساهمتها لتقليل نسبة الامراص وخفض الوفيات وسط الامهات.

فيما اوردت سونا أكد مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالولاية دكتور حسين الدومة إستمرار دعمهم لكافة الخدمات المقدمة لشريحة النساء مشيدآ بمستوي التعاون والتنسيق بين الجمعية والمستشفي والصندوق.وشدد علي ضرورة الإدارة الرشيدة للموارد في سبيل المحافظة علي المكتسبات التي تحققت بالمستشفي.

إلي ذلك أشارت مدير مستشفي الفاشر للنساء والتوليد دكتورة نور الصباح أن إعادة تأهيل المستشفي وتهيئة بيئة العمل من شأنها المساهمة في تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مرضية للمرضي فضلآ عن تشجيع الكوادر لمزيد من البذل و العطاء والإستقرار .