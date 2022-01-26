طريقة تجديد لوحة السيارة وكيفية تفويض شخص لاستخراجها من المرور





لوحة المركبة تعتبر مثل الهوية للإنسان، حيث من خلال البيانات المثبتة عليها نستطيع معرفة تفاصيل المركبة، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالخدمات المرورية. وفي كثير من الأحيان تتعرض اللوحات إلى التلف أو الفقدان، مما يتطلب تجديدها وفي هذا المقال سنتحدث عن طريق تجديد لوحة السيارة، وغيرها من الأمور ذات الصلة بالموضوع.

أسباب تجديد لوحة السيارة

يعتبر إجراء تجديد لوحة السيارة من الإجراءات الأكثر شيوعا في المملكة، ويعود سبب تجديد اللوحات الخاصة بالمركبات إلى احتمالية تعرضها إلى التلف نتيجة الأحوال الجوية، وكثرة الاستعمال للمركبة، أو بسبب تعرضها لحادث مروري.

ومن الأسباب التي تتطلب تجديدا للوحة فقدانها؛ بفعل السرقة أو تضييعها بدون قصد.

كيف أقوم بتجديد لوحة السيارة

يتطلب تجديد اللوحة الخاصة بمركبتك زيارةً إلى فرع المرور في منطقة سكنك، ثم اتباع التنبه إلى الخطوات الآتية:

ملء النموذج الخاص باستبدال لوحة السيارة.

تسليم اللوحات القديمة في حال وجودها.

يكتفى بتسليم استمارة المركبة في الحالات التي يكون فيها سبب تجديد اللوحة هو ضياعها أو فقدانها.

تحضير صورة عن بطاقة الهوية الشخصية، أو الإقامة إن كنت وافدا مقيما في البلاد.

تسليم نسخة عن رخصة قيادة المركبة.

حفظ مختلف الأوراق في ملف خاص مع كتابة بياناتك على الغلاف.

نموذج طلب لوحة سيارة

شروط مهمة قبل تجديد لوحة المركبة

أوصت دائرة المرور السائقين، ومالكي السيارات إلى ضرورة التحقق من هذه الأمور قبل القيام بعملية تجديد اللوحة، وهي:

سريان صلاحية الفحص الدوري للسيارة.

التحقق من صلاحية استمارة المركبة.

أن يكون التأمين متوفرا.

رسوم تجديد اللوحات

أعلنت دائرة المرور عن جدول أسعار المعاملات المرورية، وجاءت ضمن المعاملات تلك ما يتعلق بتجديد لوحات السيارة؛ نتيجة تلفها أو فقدانها، حيث قال هيئة المرور أنَّ رسوم تجديد لوحة السيارة هي مئة ريال فقط، وذلك عند تغيير لوحة أو اثنتين لواحدٍ من أنواع السيارات الآتية:

لوحة سيارة خاصة.

عربة نقل خاص.

حافلة خاصة.

سيارة أجرة.

لوحة نقل عام.

حافلة عامة.

دراجة آلية.

مركبة أشغال عامة.

لوحة مؤقتة (تكون مدتها ثلاثين يوما فقط).

سيارة دبلوماسية أو قنصلية.

مقطورة أو نصف مقطورة.

مركبات التصدير.

اللوحات الخاصة بالمركبات القديمة والتاريخية بغرض الاقتناء.

رسوم إجراءات المرور

خطوات إصدار تفويض تجديد لوحة المركبة

بما أنَّ إجراءات تجديد اللوحات مرتبطة بزيارة فرع المرور، فإنه يمكنك من باب تسهيل العملية تفويض أحد الأشخاص لتولي هذه المهمة عند المرور، وذلك عن طريق:

انتقل إلى حسابك في منصة أبشر.

اضغط من القائمة الرئيسية على إدارة التفاويض.

حدد خيار تفويض مراجعة قطاع.

اختر البدء في التنفيذ.

قم بالضغط على خيار الإصدار.

اكتب رقم الهوية الخاص بمالك المركبة، مع تاريخ الميلاد.

يطلب منك التطبيق أو الموقع اختيار قطاع الخدمات، وهو المرور.

اختيار خدمة (إصدار لوحة بدل تالف/فاقد).

تظهر لك شاشة تفاصيل العملية، مع الإشارة إلى فترة التفويض أسبوع فقط.

يمكنك كتابة توضيح حول طلبك في صندوق الكتابة.

اضغط على تأكيد.

تصلك رسالة إلى جوالك فيها رمز التحقق.

يتبقى خطوة أن يقوم الشخص المفوض له بقبول التفويض من حسابه في أبشر.

يقوم المفوض له بطباعة إشعار التفويض والتوجه إلى مكتب المرور في المنطقة، والبدء في عملية تجديد اللوحة.

مخالفة إزالة لوحات السيارة

يعتبر القيام بطمس لوحة المركبة أو إزالتها بدون سبب من المخالفات التي حذر منها النظام المروري، حيث فرضت المرور غرامة على من يقوم بذلك بمقدار ثلاثة آلاف ريال في حدها الأدنى، وستة آلاف ريال في الحد الأقصى.

وبهذا نكون قد أنهينا مقالنا الذي بيَّنا فيه طريقة تجديد لوحة السيارة، كما كنا قد تحدثنا عن طريقة التفويض للقيام بهذه المهمة.

مزمز