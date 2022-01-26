أسعار النفط تقترب من 90 دولارا للبرميل.. أعلى مستوى بـ 7 سنوات





صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل، الأربعاء، بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

وزاد خام برنت بأكثر من 2% إلى أكثر من 90 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ العام 2014، بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ اكتوبر /تشرين الأول 2014. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.13% إلى 87.17 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر بالسوق أن بيانات من معهد البترول الأميركي كشفت أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت 872 ألف برميل، مما يلقي الضوء على نقص المعروض وتوازن الطلب. وتصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها بشأن الإمدادات في وقت لاحق اليوم.

كما يترقب المستثمرون إعلانا بشأن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

ومن المنتظر أن يلمح المركزي الأميركي إلى خطط لزيادة أسعار الفائدة في مارس /آذار مع تركيزه على مكافحة التضخم.

وفي تطور مهم آخر تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الثاني من فبراير /شباط لمناقشة زيادة أخرى في الإنتاج.

العربية نت