احتجاجات بالخرطوم تطالب بطرد (فولكر)





احتشد الآلاف من مناصري تنسيقية “سودانيون من أجل السيادة الوطنية”، أمام مقر بعثة (يونتيامس) بالخرطوم اليوم، مطالبين بطرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس وكل من يتدخل في السيادة الوطنية.

ورفع المتظاهرون شعارات تندِّد بالتدخلات الخارجية والمخابرات الأجنبية في الشأن الداخلي.

وقفة ضد البعثة

وانتقد عضو التنسيقية محمد البشير الكباشي لدى مخاطبته الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البعثة الأممية بشدة، هرولة بعض السياسيين نحو فولكر، واعتبر ذلك (عيباً) أن تكون مرجعيتهم “السفارات والبعثات”.

وأوضح أن المسيرة رفعت مذكرة إلى الأمم المتحدة وطلبت منها أن تكف أياديها عن السودان، وأضاف “ترسل رسائل لمن يستجدون بالمستعمر”، وتابع إن السودان ليس للبيع، وزاد “نقول للاستعمار الجديد أن السودان لن يكون إلا للسودانيين، ولن يكون للسفارات والمخابرات التي تعمل ضد السودان”.

موكب رافض للبعثة الأممية

ونوه البشير إلى أن المسيرة أول الغيث، وهناك مسيرات أخرى، وأكد أن حل المشكلة السودانية وطني خالص (سوداني سوداني)، وتساءل قائلاً: “هل استطاعت الأمم المتحدة في تاريخها حل مشكلة دولة”، واتهم البعثة بمحاولة إنتاج المشاكل وتفكيك السودان وإذكاء روح الخلافات والتفرقة.

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