الصحافة والمطبوعات يجدد التصديق الخاص بمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم





جدد المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية التصديق الخاص بمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم وتم التصديق لجميع قنوات الشبكة باستثناء “قناة الجزيرة مباشر” التى تم الغاء تصديقها مؤخرا. وكان الامين العام للمجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية عبد العظيم عوض قد استقبل بمكتبه الاربعاء المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم ونقل له الملاحظات المهنية والموضوعية على أداء الجزيرة مباشر والتى دعت السلطات المعنية بإلغاء الترخيص الممنوح لها مؤخرا مشيرا الى انها مازالت تواصل بثها من الخرطوم عبر وسائل خاصة مما يعد أقرب للقرصنة باعتباره يتم خارج الأطر الرسمية المتفق عليها بموجب التصديق.

الخرطوم ( كوش نيوز)