فوربس تكشف الثروة الحقيقية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب





كشفت تقارير نشرتها مجلة “فوربس” الأمريكية مؤخراً، عن الرصيد الحقيقي الذي امتلكه الرئيس السابق دونالد ترامب في البنوك خلال العام الأخير من رئاسته، مشيرةً إلى أنه أقل بكثير من المبلغ الذي ادّعى امتلاكه في السنوات الأخيرة.

وتبيّن أن ترامب، وفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، يمتلك حالياً حوالي 93 مليون دولار نقداً في البنوك، حيث كان قد ادّعى في مقابلة تلفزيونية عام 2015 بأنه يمتلك 793 مليون دولار. واستندت المجلة في تقييمها لثروة ترامب الحقيقية إلى الوثائق الصادرة، الأسبوع الماضي، من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس كجزء من تحقيق مدني في مخططات احتيال محتملة في منظمة ترامب.

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